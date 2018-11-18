محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية على هامش محكى الشباب 2018

كفر الشيخ _ محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، معرض الفنون التشكيلية لمحكى الشباب 2018، والذى يبرز ما تتميز به المحافظة من معالم اسلامية حضارية، على هامش حضوره فعاليات محكى الشباب للتراث والفنون 2018، والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إحتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وبرلمان الشباب،

الذي تضمن أعمالا فنية تحكي طبيعة كفرالشيخ وطبيعة الحياة والتراث الشعبي القبطي والإسلامي والطبيعة البحرية التي تتميز بها كفر الشيخ وحرف الصيد وصناعات أدوات الصيد، كما تضمن المعرض لوحات جماعية واخري فردية وتحكي كل لوحة عن قرية او مركز في المحافظة، ولوحات تحكي عن البيئة البحرية في البرلس، ولوحات آخرى تحكي عن الريف والطبيعة الريفية في كفرالشيخ ومن اهم اللوحات في المعرض لوحة مجمع فيها الكنسية والمسجد والريف والطبيعة البحرية ولوحات اخري تعبر عن الانشطة الصناعية والتجارية والأسواق في كفرالشيخ .

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الشباب فى بناء مستقبل الوطن، معبراً عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المحكي الذى ضم العديد من الفعاليات .

كما كرّم محافظ كفرالشيخ، المحاسب محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، مقدماً له الشكر علي مجهوداته المبذولة والتفاني والإخلاص في العمل خلال مدة خدمته.

قال محافظ كفرالشيخ، انه سيتم تنظيم احتفالات تكريم لمن يبلغ سن المعاش ويقضي فترة خدمته من القيادات والعاملين بالمحافظة، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لمن أخلصوا وأدوا رسالتهم الوطنية بأمانةً وشرف.

أوصى محافظ كفرالشيخ، العاملين بأجهزة المحافظة بتقوي الله والعمل علي بذل أقصي مجهود لإرضاء الله أولا ثم الوطن بأداء مهامهم المكلفين بها بأمانة تحقيقاً للصالح العام، قائلاً " بكل ما أوتيت من فضل الله سأعمل علي تسخيره لأهل كفرالشيخ ".

وفى كلمته توجه المحاسب محمد عبدالمقصود، بالشكر للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على تكريمه له، مؤكداً أن العمل أمانة علي عاتق من يتولى المنصب، متمنياً أن تظل محافظة كفرالشيخ في مكانة متميزة دائماً.