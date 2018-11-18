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محافظ السويس يؤكد على تقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:50 م
محافظ السويس يؤكد على تقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية خلال الجوله
السويس – السيد فلاح
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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بزيارة لمبنى رئاسة حى فيصل تفقد خلالها الإدارات الهندسية والتخطيط وخدمة المواطنين والمركز التكنولوجى للوقوف على الخدمات التى تقدم للمواطنين.

 

وأكد محافظ السوس، على مسئولى المركز بالتسهيل على المواطنين الإجراءات وحل مشاكل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، داخل الحى وانجاز العمل فى وقت قصير، وخدمة أهالى السويس فى جميع المجالات.

 

و قام اللواء عبد المجيد صقر بتفقد المركز التكنولوجى بمبنى حى الأربعين لمتابعة سير العمل به بعد حصوله على المركز الأول على مستوى المراكز التكنولوجية بمحافظة السويس فى تقديم الخدمات للمواطنين.

 

وقدم المحافظ الشكر لفريق العمل بالمركز التكنولوجى بحى الأربعين، مؤكدًا انه سيتم تكر العاملين بالمركز خلال المجلس التنفيذى القادم، مطالبهم بالحصول على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

 

رافق صقر فى الجولة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج رئيس حى الأربعين والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل وكريمة عباس مدير المراكز التكنولوجية بمحافظة السويس ومسئولى المراكز التكنولوجية بحى فيصل وحى الأربعين.

 

كما قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لمنطقة المثلث بحى الأربعين لمتابعة أعمال النظافة التى تتم ورفع التراكمات القديمة من المنطقة وإزالة التعديات والإشغالات، وأعطى المحافظ توجيهات لرئيس حى الأربعين بسرعة عودة الانضباط للمنطقة وعمل محاضر للمخالفين تنفيذا لقوانين النظافة العامة والبيئة.

 

وشدد المحافظ على الحى وشرطة المرافق بالاستمرار فى حملات إزالة الإشغالات ورفع أى تعديات وإزالة الأكشاك العشوائية المخالفة والالتزام بمساحة الكشك المحددة داخل رخصة الأشغال المستخرجة من قبل الحي، مشددًا على منع الباعة الجائلين الوقوف على شارع الجيش، واستمع صقر لشكاوى سكان المثلث حول المشاكل للارتقاء بمرافق المدينة.

 

وأعطى اللواء عبد المجيد صقر حى الأربعين مهلة 5 أيام لتنسيق المنطقة ونظافتها ورفع الإشغالات والتعديات الموجودة بها.

 

وأشار صقر إلى إنه سيدرس المشاكل التى طرحت عليه، مشيراً إلى توفير بعض صناديق القمامة لبعض المناطق بالمثلث ورفع القمامة من الصناديق بصفة مستمرة وحل مشاكل الصرف الصحى والعشوائيات المنتشرة بين عمارات المثلث.

 

 

 


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