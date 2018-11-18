محافظ الدقهلية: توقيع غرامة فورية على كل المحال والمنشآت التى لا تلتزم بالنظافة

الدقهلية ــ شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن بدء المحافظة خلال أسبوع في تركيب سلات وصناديق للقمامة أمام جميع المحلات، مشدداً على أنه سيتم توقيع غرامة فورية على كل المحال والمنشآت التي لا تلتزم بذلك.

وأكد شاروبيم، خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري، أن المحافظة لديها معدات رفع وتجميع القمامة لكن يوجد عجز في الأيدي العاملة ونعمل على توفيرها، مشيراً إلى ضرورة قيام روساء المراكز والمدن والأحياء بتشجيع الشباب على المشاركة في مشاريع جمع القمامة على أن يكون دخل المشروع بالكامل لصالح الشباب.

وأوضح المحافظ ان حديقة هابي لاند ستعود أجمل مما كانت عليه ويتم تصميمها على أعلى مستوى، كما يجري حاليا تطوير ميادين المنصورة، وان حديقة الحيوان جاري العمل فيها على أعلى مستوى وسيتم مضاعفة عدد الحيوانات فيها 3 أضعاف، وأشار إلى أنه سيتم توسعة شارع الجمهورية في مناطق الاختناق ،وأكد على أن الجامعة شريك رئيس مع المحافظة في تنفيذ المشروعات.

استعرض الاجتماع عدد من الموضوعات على رأسها سبل وآليات التنفيذ الأمثل لجمع القمامة، وأكد شاروبيم على أن المحافظة تعمل وفق منظومة لجمع القمامة على مدار ثلاث ورديات، وقال ان المحافظة تعمل للوصول إلى المواطن في محل سكنه لمنع تجمعات القمامة في الشوارع ،وأشار إلى أن المواطن شريك مع الدولة في تنفيذ منطومة جمع القمامة.