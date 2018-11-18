محافظ أسيوط يستجيب لسيدة استوقفته بساحل سليم لدمج ابنها المعاق بأنشطة مركز الشباب

أسيوط - ضحا صالح

استجاب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لطلب سيدة ترغب فى دمج أبنها المعاق فى أنشطة مركز شباب ساحل سليم، وتخوفها من رفض الإدارة له، وقد استوقفته والدة الطفل "معاذ محمد حسين" بمرحلة رياض الأطفال ويعانى من فرط حركة وبعض الاضطرابات النفسية، وذلك خلال زيارته لمركز ساحل سليم اليوم مصدرًا تعليماته لوكيل وزارة الشباب والرياضة بإلحاق الطفل بمركز الشباب وإتاحة الفرصة له لممارسة أنشطة المركز المختلفة، تحت إشراف المدربين والمتخصصين وفقًا لحالة الطفل وقياس مستوى ذكائه من خلال الأخصائيين النفسيين ومسئولى الدمج بمديرية التربية والتعليم.

وأعلن المحافظ فى تصريحات صحفية له اليوم، عن قبول الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، وقياس معدل ذكائهم وتحديد الرياضات التى تتناسب معهم من خلال المدربين والإخصائيين بكل لعبة، وإتاحة الفرصة لدمجهم للمشاركة فى المسابقات والبطولات المختلفة، وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية والثقافية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى مختلف القطاعات.

وعلى الفور تواصل وكيل وزارة الشباب والرياضة مع السيدة صاحبة الشكوى وتم التنسيق لدمج ابنها بمركز شباب ساحل سليم بالساحة الشعبية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لمركز ساحل سليم لإصطحاب الطالبة نورا يوسف هارون إلى مدرستها بمركز ساحل سليم فى أول يوم دراسى لها بعد عودتها من رحلة العلاج إثر اصابتها بعينها اليسرى بعد اعتداء أحد المعلمين عليها الشهر الماضى.

رافقه خلال الزيارة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم، وسمية سيد خليل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد إبراهيم مدير إدارة ساحل سليم التعليمية.

كما أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة، بواسطة وحدات التدخل السريع التى أنشئت خصيصا لهذا الغرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون، مشيراً إلى تكثيف الحملات التموينية أولاً بأول للتأكد من سلامة السلع المعروضة فى الأسواق حفاظًا على سلامة المواطنين.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية قد شنت حملة مكبرة برئاسة هويدا شافعى رئيس المركز بالاشتراك مع قوة من مديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء عصام جمال مساعد مدير الأمن، والعميد محمد إلهامى نائب مأمور مركز شرطة القوصية وفريق إدارة تموين القوصية، ومباحث التموين ونواب ومساعدى رئيس المركز ومسئولى الإشغالات والتنظيم والإدارة الهندسية بالمركز.

وقالت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٧٠ محضر تموينى و٤٥ محضر إشغال طريق، وإزالة 27 بروز وحواجز و32 حواجز حديدية و19حواجز خرسانية، كما تم تحرير 8 محاضر نظافة بناء على قانون 106 و١٦ قرار إزالة شمل 3 حالات تعدى على أراضى زراعية و7 حالات تنظيم و6 حالات إزالات فورية على مساحه 18 قيراط وتم التحفظ على الخلاطات والمعدات المستخدمة فى البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجه بمركز الشباب



محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجه بمركز الشباب



محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجه بمركز الشباب



محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجه بمركز الشباب