محافظة بنى سويف تشارك فى جائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2018

بنى سويف :هانى فتحى

تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف استعدادات المحافظة للمشاركة فى مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2018 والتى تنفذها وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، ضمن الجهود لتكوين جهاز إدارى فعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويحقق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، والتى تشتمل على 5 جوائز رئيسية هي: جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، و جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والابداع.

حيث ناقش المحافظ الإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها لمشاركة ناجحة للمحافظة فى المسابقة من خلال اشتراك قيادات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والموظفين، مطالبا بتحقيق هدف رئيسى وهو أن تكون بنى سويف أكثر المحافظات المستفيدة من هذه المسابقة لخدمات أفضل للمواطنين ، خاصة وأن القيادة السياسية ترعى وتدعم مشروع التميز الحكومى.

ومن جانبه أكد اللواء عصام العلقامى السكرتير العام ، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم عقد عدد من الاجتماعات حضرها رؤساء الوحدات المحلية ومديرو المديريات وإدارات الديوان العام، لترشيح الجهات والأفراد التى تنطبق عليهم شروط المسابقة تمهيدا لحضورهم دورات للتوعية والتدريب على معايير التقييم وكيفية تطبيقها داخل المؤسسة ، والتى يشرف عليها المعهد القومى للإدارة بوزارة التخطيط.

ومن جهتها أوضحت نهى محمد مدير التعاون الدولى بديوان عام المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ يتم حالياً اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية للاشتراك فى المسابقة التى تمر بعدد من المراحل ، بداية من ترشيح الجهات والقيادات والمؤسسات التى تنطبق عليها الشروط،تليها مرحلة التقييم طبقاً لشروط كل فرع من فروع المسابقة واستبعاد المؤسسات والأفراد التى لا تنطبق عـليها الشروط، انتهاءًَ بعرض نتيجة المسابقات على اللجنة العليا ثم إعلان الفائزين فى المسابقات خلال الاحتفالية المقرر إقامتها فى العام المقبل 2019.