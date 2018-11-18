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وسط إقبال كبير..

مجمع البحوث الإسلامية يواصل المسابقة الكبرى لاكتشاف المواهب للطلاب الوافدين

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:00 ص
مجمع البحوث الإسلامية يواصل المسابقة الكبرى لاكتشاف المواهب للطلاب الوافدين مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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واصل "مجمع البحوث الإسلامية" فعاليات المسابقة الكبرى للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، والتي بدأ الشهر الجاري، لاكتشاف المواهب فى حفظ القرآن والأصوات الحسنة، والخطابة، والخط العربى، والزخرفة الإسلامية، والشعر .
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، لدعم المواهب التي يتميزون بها ، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التى تروجها الجماعات المتطرفة. 
 
وأضاف الأمين العام أن المسابقة بمختلف فروعها تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، حيث يشرف عليها لجان تحكيم من أساتذة جامعة الأزهر والخبراء المتخصصين، حيث أفرزت نتائج التخصصات التي شارك فيها الطلاب والطالبات عن اكتشاف العديد من المواهب المتميزة في المجالات المختلفة.
 
 

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