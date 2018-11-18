مجلس المحافظين العربى للمياه يجتمع لمناقشة خطته خلال 2019-2021

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين العربى للمياه لمناقشة خطة عمل المجلس العربى للمياه للأعوام الثلاثة المقبلة (2019 – 2021)، والتشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين وتعزيز التعاون والتكامل والشراكة مع كل الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، بأن الاجتماع يستعرض عدداً من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس طبقاً للأولويات والتوصيات التى أقرها المنتدى العربى الرابع للمياه الذى نظمه المجلس وعقد بالقاهرة فى نوفمبر الماضى، وكذلك فى إطار تحقيق أهداف الأمن المائى والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

كما يأتى فى إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائى للفترة (2010 – 2030) وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028.

من جانبه أوضح الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أن خطة العمل تتضمن 4 محاور أساسية، المحور الأول تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى، والمياه الجوفية المسوس، وحصاد الأمطار، كما يتضمن رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها،و تحسين إدارة المياه السطحية والجوفية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد,علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية فى المنطقة العربية.

يذكر أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربى للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية ومتابعتها بما يحقق رسالة وأهداف المجلس نحو تحقيق الأمن المائى والتنمية المنشودة والمستدامة فى المنطقة العربية.