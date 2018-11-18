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"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:59 م
"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت" طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب إبراهيم حسان
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قال أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن 55% من المدارس بمصر جاهزة لتشغيل "التابلت" فور استلامه، مؤكدا أن الوزارة لديها فى الوقت الراهن 400 الف جهاز . 

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، عبرقناة صدى البلد، أن الدفعة الثالثة من "التابلت التعليمي" ستصل إلى مصر خلال الأسبوع الحالى، وعقب وصول آخر دفعة سيتم توزيع الأجهزة على الطلاب، على أن تكون البداية من المحافظات التى تم تجهيزها بالبنية التحتية .


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احمد صابر

التربية والتعليم

اخبار التليفزيون

التابلت




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