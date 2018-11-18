مباحث مصر القديمة تتحرى عن نشاط عاطل فى سرقة المواطنين بالإكراه

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة إيهاب سعيده، رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعاطل، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة طالب بالإكراه.

تفاصيل القضية تعود عندما، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغ من "الحسين أحمد" 15 سنة طالب، يفيد بأنه عقب خروجه من المدرسة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، يستولى على سلسلة فضية خاصة به كرها عنه عقب تهديده بسلاح أبيض " مطواة "، وفر هاربا، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المتهم المذكور، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 6014 لسنة 2017 مصر القديمة "سرقة متنوعة"، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته السلسلة الفضية المستولى عليها، وسلاح أبيض " مطواة " المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بما سبق.