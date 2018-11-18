مارثون وتشجير بالمنطقة الاثرية ببنى حسن لدعم وتنشيط السياحة بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا صباح اليوم مارثون الجرى الذى اقيم بمنطقة بنى حسن الأثرية بمركز ابوقرقاص والتى تعد مهد الالعاب الرياضية فى الحضارة المصرية القديمة، ضمن مهرجان "المنيا جميلة"حيث بدأ الماراثون من امام مركز شباب بنى حسن الشروق وصولاً إلى المنطقة الأثرية ، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابو قرقاص ومندى عكاشة وكيل وزاره الشباب والرياضة ودكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة والنائب صلاح مخيمر وعدد من مديرى مديريات الخدمات على مستوى المحافظة.

وعلى هامش الماراثون ، شارك المحافظ الشباب فى أعمال تجميل وتشجير المنطقة حيث قام بغرس احد الأشجار بالحديقة الخاصة بالمنطقة الأثرية لاضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة، كما شهد المحافظ عدداً من العروض الفنية شملت عرض ( التنورة ـ التحطيب ـ عرض رياضى ـ مصارعة حرة.

قال المحافظ إن ماراثون المنيا جميلة هو أولى فعاليات اللجنة اللى تم تشكيلها لتنظيم فعاليات وأنشطة لتنشيط ودعم السياحة ، خاصة أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والتى تجعلها تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية ، فى ظل عودة الرحلات النيلية للبواخر السياحية ، وتدفق العديد من الجنسيات الأجنبية على المحافظة لزيارة معالمها المختلفة خلال الفترة الاخيرة ، مشيراً الى أن المحافظة ستشهد الكثير من الفعاليات خلال الفترة القادمة.

وأكد المحافظ ان الماراثون يحمل رسالة طمأنة وتأكيد لكافة الدول الأجنبية والوفود السياحية على ان محافظة المنيا آمنة ومستقرة وترحب بكافة الأفواج السياحية من مختلف الدول لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بها والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

من جانبه قال ثروت الأزهرى مدير ادارة السياحة بالمحافظة، إن منطقة آثار بنى حسن تعد من أهم المواقع الأثرية بمصر حيث تحتوى على 39 مقبرة ممتدة بجوار بعضها ومنحوتة بالصخر على حافة الهضبة الشرقية وأشار أن اختيار منطقة بنى حسن لإقامة الماراثون ، نابعاً من كونها تعد أهم المواقع الأثرية بمصر ومحطة دائمة للزيارات السياحية الوافدة للمحافظة، وكذلك فهى مهد للألعاب الرياضية عبر التاريخ لما تحتويه من رسومات ونقوش والتى تصور الرياضيين المصريين وهم يمارسون العاب المصارعة الحرة والمبارزة والرماية ورفع الأثقال والجمباز والملاكمة والجرى وغيرها من الألعاب.

وأوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان المديرية لا تألوا جهداً فى دعم وتنشيط السياحة داخل محافظة المنيا من خلال مشاركة أبناءها من مراكز الشاب فى مثل تلك الفعاليات التى تقام بجوار المناطق الأثرية بهدف تسليط الضوء على ابرز المعالم السياحية والأثرية بالمنيا ،ويشارك فى المارثون حوالى 500 شاب وفتاة من مراكز الشباب المختلفة.