ماذا قالت الفتاة الإيزيدية عقب العثور على مقبرة جماعية من ضحايا داعش؟

كتب هيثم سلامة

أكدت نادية مراد، الفتاة الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عقب العثور أمس على مقبرة جماعية الإيزيديين، أن العالم فشل فى حمايتهم والآن يفشل فى تحقيق العدالة.

وقالت نادية مراد، عبر تغريدتها على تويتر: "تم العثور على مقبرة جماعية أخرى أمس تحتوى على رفات الإيزيديين التى تقتلهم داعش فى قرية تل عزير جنوب سنجار، أن هذا يضيف إلى عشرات المقابر الجامعية التى تم اكتشافها منذ 2014".

وأضافت: "أن العالم فشل فى حماية الإيزيديين، والآن يفشل فى تحقيق العدالة".

وتنحدر نادية مراد من مدينة سنجار شمال العراق وهى من سبايا تنظيم داعش، الذى مارس العنف الجنسى والاغتصاب بحق النساء فى العراق، خاصة الفتيات من الأقلية الأيزيدية فى العراق.