video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار الغزيرة فى معابدة أسيوط.. صور

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:39 ص
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار الغزيرة فى معابدة أسيوط.. صور لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار
أسيوط- هيثم البدرى
إضافة تعليق

أصدرت نقابة المهندسين بأسيوط بيانا ذكرت فيه أن لجنة هندسية برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسى أسيوط، وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية، تفقدت خسائر الأمطار الغزيرة بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب لمساعدة الأهالى وتخفيف العبء عنهم بعد تضررهم من الأمطار الكثيفة التى شهدتها العزبة يوم الأربعاء الماضى وتسببت فى تصدع وغرق بعض المنازل والشوارع بالمياه دون أية خسائر فى الأرواح.

وأوضح نقيب مهندسى أسيوط، أن اللجنة رصدت الخسائر الناجمة عن تلك الأمطار الغزيرة بـ24 منزلًا بالقرية، وتم حصر كافة التلفيات سواء فى المنازل أو الأثاثات، للبدء فورًا فى معالجتها حسب اختصاص كل جهة، وتقديم التعويضات المالية والعينية للمتضررين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشاكل البنية التحتية والعمل على توفير بيئة صحية للمواطنين، منوهًا إلى المشكلة جاءت نتيجة وقوع تلك المنازل بمواقع مخرات سيول، وأن الكثير منها مبنى من الطوب اللبن وعبارة عن دور أرضى فقط، مؤكدًا أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لتلك المبانى المتضررة بصورة عاجلة.

وأضاف الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام النقابة الفرعية، أن عددًا من المنازل التى تفقدتها اللجنة لا تصلح للحياة بها، وأن المنازل عبر عن حوائط حاملة والأسقف الخاصة بها من الجريد والبوص، وتسبب وقوع المنازل أسفل الجبل فى زيادة كمية المياه التى تعرضت لها القرية، كما أن انخفاض منسوب مستوى المنازل عن منسوب الشارع ساهم بشكل كبير فى زيادة تعرضها للمياه والتى تجاوزت المتر والنصف فى بعض المنازل، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة الذى سيتم تقديمه لمحافظ أسيوط اليوم، سوف يشتمل على حصر لكافة المنازل المتضررة لتقديم كافة الدعم اللازم لهم والتخفيف عليهم من معاناتهم، بالإضافة إلى توصيات لتلافى تلك المشكلات مستقبلًا، ومنع تكرار حدوثها، لافتًا إلى ضرورة تضافر مؤسسات الدولة وهيئات ومنظمات المجتمع الدولى ومد يد العون لأهالى القرية.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد كلف نقيب المهندسين بتشكيل لجنة هندسية لتقدير حجم الخسائر الناجمة تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة، ضمت فى عضويتها المهندس الهيثم عبد الحميد، والدكتور محمد محمد محمود رشوان الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والمهندس الاستشارى أحمد حسن أحمد حسين عضو نقابة المهندسين، وبمشاركة لجنة من مديرية الإسكان برئاسة المهندس عبد الحكيم عبد الله أحمد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وبمرافقة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وأحمد ثابت نائب رئيس المركز، وكرم عبدالحفيظ مساعد رئيس المركز، ومحمد فرغلى سكرتير النقابة، وهيثم محمد ثابت المستشار الإعلامى للنقابة.

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (1)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (1)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (2)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (2)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (3)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (3)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (4)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (4)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (5)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (5)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (6)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (6)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (7)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (7)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (8)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (8)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (9)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (9)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (10)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (10)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (11)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (11)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (12)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (12)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (13)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (13)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (14)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (14)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (15)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (15)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (16)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (16)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (17)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (17)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (18)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (18)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (19)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (19)

 

لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (20)
لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (20)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط تنظيم احتفاليتين دينية وثقافية بذكرى المولد النبوى الشريف

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

نقيب المهندسين

قرية المعابدة




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة