لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار الغزيرة فى معابدة أسيوط.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

أصدرت نقابة المهندسين بأسيوط بيانا ذكرت فيه أن لجنة هندسية برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسى أسيوط، وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية، تفقدت خسائر الأمطار الغزيرة بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب لمساعدة الأهالى وتخفيف العبء عنهم بعد تضررهم من الأمطار الكثيفة التى شهدتها العزبة يوم الأربعاء الماضى وتسببت فى تصدع وغرق بعض المنازل والشوارع بالمياه دون أية خسائر فى الأرواح.

وأوضح نقيب مهندسى أسيوط، أن اللجنة رصدت الخسائر الناجمة عن تلك الأمطار الغزيرة بـ24 منزلًا بالقرية، وتم حصر كافة التلفيات سواء فى المنازل أو الأثاثات، للبدء فورًا فى معالجتها حسب اختصاص كل جهة، وتقديم التعويضات المالية والعينية للمتضررين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشاكل البنية التحتية والعمل على توفير بيئة صحية للمواطنين، منوهًا إلى المشكلة جاءت نتيجة وقوع تلك المنازل بمواقع مخرات سيول، وأن الكثير منها مبنى من الطوب اللبن وعبارة عن دور أرضى فقط، مؤكدًا أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لتلك المبانى المتضررة بصورة عاجلة.

وأضاف الهيثم عبد الحميد نصر أمين عام النقابة الفرعية، أن عددًا من المنازل التى تفقدتها اللجنة لا تصلح للحياة بها، وأن المنازل عبر عن حوائط حاملة والأسقف الخاصة بها من الجريد والبوص، وتسبب وقوع المنازل أسفل الجبل فى زيادة كمية المياه التى تعرضت لها القرية، كما أن انخفاض منسوب مستوى المنازل عن منسوب الشارع ساهم بشكل كبير فى زيادة تعرضها للمياه والتى تجاوزت المتر والنصف فى بعض المنازل، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة الذى سيتم تقديمه لمحافظ أسيوط اليوم، سوف يشتمل على حصر لكافة المنازل المتضررة لتقديم كافة الدعم اللازم لهم والتخفيف عليهم من معاناتهم، بالإضافة إلى توصيات لتلافى تلك المشكلات مستقبلًا، ومنع تكرار حدوثها، لافتًا إلى ضرورة تضافر مؤسسات الدولة وهيئات ومنظمات المجتمع الدولى ومد يد العون لأهالى القرية.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد كلف نقيب المهندسين بتشكيل لجنة هندسية لتقدير حجم الخسائر الناجمة تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة، ضمت فى عضويتها المهندس الهيثم عبد الحميد، والدكتور محمد محمد محمود رشوان الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، والمهندس الاستشارى أحمد حسن أحمد حسين عضو نقابة المهندسين، وبمشاركة لجنة من مديرية الإسكان برئاسة المهندس عبد الحكيم عبد الله أحمد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وبمرافقة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وأحمد ثابت نائب رئيس المركز، وكرم عبدالحفيظ مساعد رئيس المركز، ومحمد فرغلى سكرتير النقابة، وهيثم محمد ثابت المستشار الإعلامى للنقابة.



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (1)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (2)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (3)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (4)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (5)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (6)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (7)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (8)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (9)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (10)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (11)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (12)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (13)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (14)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (15)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (16)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (17)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (18)



لجنة هندسية ترصد خسائر الأمطار (19)