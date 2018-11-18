كواليس لقاء رئيس الوزراء بنظيره الإثيوبى بأديس أبابا (فيديو)

كتب سمير حسنى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التقى نظيره الإثيوبى، حيث بحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء، أكد حرص مصر على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الكاملة، واستعداد مصر لنقل خبراتها فى مجال إنشاء المدن والطرق إلى إثيوبيا فى ضوء خطط التنمية التى تتبناها أديس أبابا.

وفيما يتعلق بسد النهضة، قال: أن رئيس الوزراء الاثيوبى أكد التزام بلاده بمتابعة واستكمال المفاوضات الفنية بين البلدين بما يحقق التفاهمات التى تم التوصل اليها فى 2015.