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قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:44 م
قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اضطرارها للقيام بقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 9 مساء الإثنين الموافق 19/11/2018 وحتى الساعة الـ 9 من صباح الثلاثاء الموافق 20/11/2018 لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين " الأولى والثانية "، الخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح .
 
وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة الهادفة لزيادة حصتها من مياه الشرب والقضاء على مشكلات نقص كميات المياه ونظام المناوبات والتى تزداد وتيرتها خلال فصل الصيف.
 
ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال ، وسرعة الرد على استفسارات وشكاوى المواطنين والمتعلقة بهذا الشأن.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمصالح والمنشأت العامة والخاصة بالمناطق المتأثرة بتدبير إحتياجاتها من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
 
وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالإنقطاع من خلال الإتصال برقم الطوارىء 125.
 
 

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