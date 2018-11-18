video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قادة "أبيك" يفشلون فى الاتفاق على البيان الختامى للمنتدى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:48 ص
قادة "أبيك" يفشلون فى الاتفاق على البيان الختامى للمنتدى جاستن ترودو
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بأن القادة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقد في بابوا نيو غينيا لم يتمكنوا من الاتفاق على البيان الختامى.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن ترودو قوله - في تصريحات للصحفيين - بأن رئيس الاجتماع ( بابوا نيو غينيا) سيصدر بيانا بدلا من الاتفاق الختامي .

وأضاف أن هناك اختلافات بشأن قضايا التجارة بين العديد من الدول من بينها الصين والولايات المتحدة (اللتان تخوضان حربا تجارية) ، حيث قامتا خلال هذا العام بفرض تعريفات جمركية بشكل متبادل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. كيف احتفل رئيس وزراء كندا جاستن ترودو باليوم العالمى للفتاة

جاستن ترودو فى ذكرى 11 سبتمبر: "نتذكر الذين فقدوا أرواحهم بأخطر هجوم إرهابى"

جاستن ترودو ينفى مزاعم قيامه بالتحرش عام 2000.. ويؤكد: لا أتذكر أى سلوك سلبى

ترامب: جاستن ترودو يتحمل مسئولية فشل قمة مجموعة السبع لأنه "طعننا فى الظهر"

اسيا

التجارة

الولايات المتحدة الامريكية

حرب تجارية

الجمارك




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة