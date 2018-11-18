قادة "أبيك" يفشلون فى الاتفاق على البيان الختامى للمنتدى

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صرح رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بأن القادة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقد في بابوا نيو غينيا لم يتمكنوا من الاتفاق على البيان الختامى.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن ترودو قوله - في تصريحات للصحفيين - بأن رئيس الاجتماع ( بابوا نيو غينيا) سيصدر بيانا بدلا من الاتفاق الختامي .

وأضاف أن هناك اختلافات بشأن قضايا التجارة بين العديد من الدول من بينها الصين والولايات المتحدة (اللتان تخوضان حربا تجارية) ، حيث قامتا خلال هذا العام بفرض تعريفات جمركية بشكل متبادل.