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فيديو يرصد التسامح بمصر وكلمة الرئيس عن دور العبادة وتصحيح الخطاب الدينى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:19 م
فيديو يرصد التسامح بمصر وكلمة الرئيس عن دور العبادة وتصحيح الخطاب الدينى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكاتدرائية
كتب محمد عطية
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رصد فيديو صدر حديثاً، حقيقة التسامح الدينى في مصر، وحرية الممارسة الشعائر الدينية والتخلي عن التعصب الديني والتميز العنصري الديني، حيث حمل عنوان"التسامح الدينى.. مبدأ إنسانى"، متضمنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن بناء الكنائس ودور العبادة، وتصحيح الخطاب الدينى.

وجاءت كلمة الرئيس السيسي، في الفيديو، "احنا في مصر لا نميز بالدين ولا نقول ده مسلم أو مسيحى، هو مصري، وعندما يسقط المصري ايا كان هو مين يؤلمنا ويؤلم كل المصريين".

وأوضح الرئيس، أن الدولة لم تكن معينة من قبل ببناء دور للعبادة سوي المساجد أما الآن فإن الدولة معنية ببناء الكنائس للمواطنين، لإن الجميع له الحق في العبادة.

وأضاف السيسي:"افتتاح الكاتدرائية رسالة كبيرة مش بس للمصريين بل للعالم كله، رسالة سلام رسالة محبة، كما أشار إلى إن تصويب وتصحيح الخطاب الديني أحد أهم المطالب التي تحتاجها المنطقة وفي العالم الاسلامي كله".

 

 


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