فيديو وصور.. نائب محافظ الأقصر يفتتح برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى

الأقصر – أحمد مرعى

إفتتح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بمكتبة مصر العامة، برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك بحضور كل من الدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذى لمشروع TVET Egypt، ومحمود قاسم خبير شراكات القطاع الخاص بنظام التعليم القائم على العمل، ومحمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة.

ومن جانبه، أوضح محمود قاسم، أن البرنامج يهدف إلى تطوى التعليم الفنى والتدريب المهنى، لافتاً إلى ان البرنامج تابع لوزارة التجارة والصناعة ويعمل من خلال 3 محاور رئيسية، وهى الإدارة والحوكمة والتى تهدف إلى وضع الاستراتيجيات اللازمة لإدارة القطاع وتيسير التواصل بين كل الأطراف المعنية عن طريق توفير البيئة المناسبة، والمحور الثانى هو التطوير المهنى والجودة ويعمل على تطوير مناهج التعليم الفنى والتدريب المهنى على أساس الجدارات ويربطها باحتياجات سوق العمل، والمحور الثالث هو الانتقال إلى سوق العمل ويعمل على خفض معدلات البطالة من خلال دمج الخريجين فى سوق العمل بطريقة فعالة.

وأضاف "قاسم" أن محافظة الأقصر تعتبر أول محافظة يقام بها أسبوع التعليم الفنى ويعتبر الغرض منه إحداث حراك مجتمعى للتعليم الفنى من خلال التعاون مع محافظة الأقصر ووزارة التربية والتعليم، وتم تقسيم طلاب التعليم الفنى على قاعات المكتبة، حيث توجد قاعة تضم مجموعة من طلاب التعليم الزراعى قسم الصناعات الغذائية والألبان، وقاعة تضم طلاب المدارس الصناعية الميكانيكية، وقاعة تضم عدد من طلاب التعليم الفندقى ، وقاعتين لتنظيم حلقات نقاشية للطلاب مع ممثلى القطاع الخاص، ومن المقرر إقامة حوار مجتمعى لممثلين من القطاع الخاص بالأقصر وخارجها لإعداد توصيات لدعم التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر بجانب عدة فعاليات آخرى بالمحافظة لدعم الطلاب وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني.

ومن جانبه، تفقد نائب محافظ الأقصر، إطلاق مسابقة "شيف المستقبل" لطلاب التعليم الفندقى لاكساب الطلاب مجموعة من المهارات الفنية الفندقية والسلوكية للمنافسة فى سوق العمل، وتابع محمد عبد القادر، التدريب المنظم لمعلمى التعليم الفنى على المنهج المطور من خلال ورش عمل ريادة الأعمال والابتكار.



نائب محافظ الأقصر يفتتح برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

صورة تذكارية لنائب المحافظ وقيادات البرنامج مع الطلاب

جولة نائب المحافظ لمتابعة فعاليات البرنامج بمكتبة مصر العامة

البرنامج يقدم أسبوع من الدعم للتعليم الفنى والتدريب المهنى بالاقصر