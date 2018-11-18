فيديو.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ ، مساء اليوم الأحد، الاحتفال الذى أقامته وزارة الاوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف بمسجد الملك بمدينة كفرالشيخ، نائباً عن السيد رئيس الجمهورية، رافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن كفرالشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الاوقاف بكفرالشيخ.

بدأ الاحتفال بتلاوة لآيات القرآن الكريم للشيخ القارئ الشيخ قطب الطويل، ثم أعقبها كلمة الشيخ سعد الفقى، والتي جاءت تحت عنوان " الرحمة المهداة "، قال فيها " إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة نهتدى به في الظلمات وبعث رحمة للعالمين وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه في وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ".

أضاف " الفقى " أن الرسول مهما تعرض من مواقف لا يغضب ولم يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله في أرضه أو إذا طُلب منه أن يتشفع في حد من حدود الله، موضحاً أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، وعجيبة من عجائب الكون، فهو نبي الرحمة، والنعمة المهداة إلى الأمة، صاحب الخلق الفاضل الرفيع، وقد شهد الله تعالى له بقوله: " وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ "، فحري بنا أن نتعرف على أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنقتدي بها في جميع شئون حياتنا.

وأشار الفقى أن من حب النبي الكريم (ص ) لأصحابه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبلغونى عن أصحابي شيء اكره فأنى احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر "، في إشارة الى حسن الظن بين المسلمين بعضهم بعض.

كما ألقى الشيخ عطا بسيوني، إمام الدعوة بالأوقاف، كلمة قال فيها؛ ان النبي الكريم علمنا الأدب، وعلمنا كيف نتكلم، وتكلم عن الحياء فذكر أن الرسول الكريم ( ص ) كان أشد حياء من الفتاة في بيت أهلها؛ فقال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها ".

واختتم الحفل بايات الذكر الحكيم من القران الكريم تلاوة الشيخ قطب الطويل ثم الابتهالات الدينية للشيخ محمد قطب.

وقدم محافظ كفرالشيخ التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة، مطالباً القيادات التنفيذية بمضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة كفرالشيخ.

وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن حضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية لصلاة الجمعة، والمشاركة في افتتاح مسجد الصحابة بقرية كفر عزام مركز السنبلاوين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لفتة جميلة تدل على التسامح، في ظل تلاحم نسيجي الوطن، وتعبر عن المعدن الحقيقي للشعب المصري الذي تجمعه روح الحب والتآخي.