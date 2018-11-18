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فيديو.. رئيس حماية المستهلك: منافذ بالميادين العامة لحل شكاوى المواطنين

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:48 م
فيديو.. رئيس حماية المستهلك: منافذ بالميادين العامة لحل شكاوى المواطنين اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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قال اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك خطة لإنشاء منافذ بالميادين العامة لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات المختلفة، فى إطار حرص  الجهاز على التواصل مع المواطنين والعمل على حل الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
 
وأكد عبد المعطى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إنشاء هذه المنافذ سيكون على هامش مبادرة "اليوم المفتوح" التى أطلقها الجهاز لحل مشاكل المواطنين وهو تخصيص يوم الاثنين من الأسبوع الثانى من كل شهر بحضور ممثلى الشركات لحل الشكاوى كما حدث من قبل فى تخصيص منافذ  فى القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن الجهاز يستعد لإطلاق النسخة الرابعة من المبادرة الشهرية خلال شهر ديسمبر المقبل فى إحدى محافظات الصعيد.
 
 
 
 

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