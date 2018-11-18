فى عيدها الخمسين.. الكاتدرائية شاهدة على تاريخ من الوحدة الوطنية

كتب هيثم سلامة

50 عاما مرت على تدشين الكاتدرائية بالعباسية فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر و البابا كرليس السادس، حيث تم وضع حجر الأساس، فلم يكن حجر الأساس للكنيسية الأكبر فى مصرولكنها لعلاقات شاهدة عن أعوام من المحبة والود بين شطرى الأمة.





تبرع الرئيس جمال عبد الناصر لبنائها بعدة آلاف من الجنيهات، وتم وضع حجر الأساس فى 24 يوليو 1965 واحتفل بافتتاح الكاتدرائية فى 25 يونيو 1968 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والأمبراطور سلاسى إمبراطور إثيوبيا وممثلى مختلف الكنائس من دول العالم، بحضور البابا كيرلس السادس ومسيحى الشرق والغرب.





26 يونيه 1968 احتفل بإقامة الصلاة على مذبح الكاتدرائية، وفى نهاية القداس حمل البابا كيرلس السادس رفات القديس مار مرقس إلى حيث أودع فى مزاره الحالى تحت الهيكل الكبير شرق الكاتدرائية.

نفذ الدكتور ميشيل باخوم أشهر مهندسى الإنشاءات فى مصر مبنى الكاتدرائية، بينما يرجع الرسم والتصميم إلى المهندسان دكتور عوض كامل وسليم كامل فهمى ، واللذان فازا فى مسابقة رسم وتصميم الكاتدرائية، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سيبكو" المبنى العملاقى للكاتدرائية، حيث تم تصميم الكاتدرائية على شكل صليب.















