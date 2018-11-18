فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يحث خبراء طب الأطفال على الرضاعة الطبيعية لما لها من فوائد عديدة للأم والطفل على حد سواء فهى تساهم فى زيادة ذكاء الطفل وتحسين الصحة العامة له.

"اليوم السابع" يستعرص فوائد الرضاعة الطبيعية وفق بيانات وزارة الصحة:

1- مكونات لبن الأم توفر للطفل النمو السليم .

2- لبن الأم يحتوي على أجسام مناعية لحماية طفلك من المرض.

3- الرضاعة الطبيعية تساعد على الاكتمال العاطفى والنفسي والذهنى.

4- أطفال الرضاعة الطبيعية أكثر ذكاء من غيرهم.

5- لبن الأم متوفر باستمرار طوال اليوم ومعقم وأسهل هضما.

6- الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدى والمبيض.