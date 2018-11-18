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غدا..افتتاح مركز إقليمى دولى يهدف للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:00 ص
غدا..افتتاح مركز إقليمى دولى يهدف للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة
كتب – إسلام سعيد
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يفتتح جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية المصرى، أول مركز إقليمى دولى يهدف للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك غدا الاثنين بمقر الجهاز بالقرية الذكية وبحضور ممثلين عن أجهزة المنافسة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن المنظمة وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة.
 
يأتى افتتاح المركز فى إطار ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD " بإنشاء مركز إقليمى للتدريب على قوانين وسياسات المنافسة بالقاهرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء ببرنامج الأونكتاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
كما يهدف المركز إلى نشر الوعى بحرية المنافسة فى الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يقوم جهاز حماية المنافسة المصرى بإعداد برامج تدريبية، وورش عمل ودورات بمقر الجهاز، لممثلى أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الطلاب الدارسين لقوانين المنافسة بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.
 
 
 

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