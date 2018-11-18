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عبد المحسن سلامة: كلفت "الشئون القانونية" بالأهرام بمقاضاة مهرجان الإسماعيلية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:26 م
عبد المحسن سلامة: كلفت "الشئون القانونية" بالأهرام بمقاضاة مهرجان الإسماعيلية نقيب الصحفيين
كتبت إيمان على
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أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أنه كلف الشئون القانونية بالمؤسسة، بمقاضاة المسئولين عن مهرجان "المبدعات العرب" بالإسماعيلية، مشيرا إلى أن المؤسسة لم تشارك أى مؤسسة بهذا المهرجان وتم إلصاق "لوجو الأهرام" بهذا المهرجان الوهمى وغيرها من الصحف، وتم استغلاله.

 

وشدد نقيب الصحفيين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على أن ذلك المهرجان هو عمل مسيىء لمهنة الصحافه والإعلام، مؤكدا أن النقابة ستشارك فى القضية بالتضامن مع مختلف الصحف التى قاضت هذا المهرجان، الذى كان يمثل خداعا ونصبا باسم المؤسسات الصحفية، ويهين للدولة المصرية.

 

واعتبر "سلامة" أن أبلغ رد على ذلك هو أنه فى حالة وجود أى تلاعب لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك الصدد.

 

وكان قد أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحف القومية تتبرأ من المهرجان الذى أقيم مؤخرا بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب"، مضيفا أن هذا المهرجان المشين لا تعلم عنه شيئا، وأنه تم السطو على اسم بعض المؤسسات بالتزوير ووضعها فى الإعلان.


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