عاطلا بولاق الدكرور يعترفان بتجارة الاستروكس.. والنيابة تقرر حبسهما 4 أيام

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما 175 كيسا من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، أنهما يروجان المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة أبو قتادة، حيث يتردد عليهما المتعاطون بعد التواصل معهما هاتفيا، لبيع المخدرات لهم، وخاصة مخدر الاستروكس.

وقال المتهمان "ياسر.ص" و"خالف الله.أ"، إنهما تخصصا فى الآونة الأخيرة فى ترويج مخدر الاستروكس، حيث يحصلان عليه من أحد العاطلين بالجيزة، لبيعه لعملائهما ببولاق الدكرور.

وذكر المتهمين أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بشارع النحال بمنطقة ابو قتادة، إلا أن ضباط مكافحة المخدرات ألقوا القبض عليهما، كما اعترفا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، والبالغ 1135 جنيها، من حصيلة بيع المخدر.

واستنادا لأقوال المتهمين، وتحريات ضباط مكافحة المخدرات، أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. وردت معلومات من مصادر سرية للعقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد تورط " ياسر. ص " و" خلف الله. أ " عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 175 كيس من مخدر الاستروكس، ومبلغ 1135 جنيه وهاتفين محمول.

واعترف المتهمان أمام العميد سامح الحميلى مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.