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طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء نهارا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء نهارا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

 

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 24

طنطا 15 24

دمنهور 15 23

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 24

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

الزقازيق 16 24

الإسماعيلية 12 26

السويس 14 25

العريش 14 24

رفح 15 23

رأس سدر 15 25

نخل 09 24

نويبع 19 27

طابا 16 25

كاترين 08 20

الطور 15 26

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 18 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 14 25

بنى سويف 13 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 26

سوهاج 12 27

قنا 13 28

الأقصر 12 29

أسوان 14 30

أبوسمبل 14 29

الوادي الجديد 11 26

شلاتين 20 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 17 28

حلايب 18 27

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 16 28

الرياض 14 25

المنامة 21 26

أبوظبي 24 31

الدوحة 23 30

الكويت 14 23

دمشق 06 17

بيروت 17 22

عمان 07 18

القدس 10 18

غزة 14 25

بغداد 12 23

مسقط 24 30

صنعاء 06 24

الخرطوم 18 31

طرابلس 14 20

تونس 10 19

الجزائر 10 17

الرباط 12 21

نواكشوط 18 26

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 01 08

اسطنبول 10 12

اسلام اباد 10 22

نيودلهى 14 26

جاكرتا 24 33

بكين 01 18

كوالامبور 24 33

طوكيو 10 19

أثينا 10 13

روما 04 16

باريس 01 10

مدريد 10 16

برلين 01 06

لندن 06 11

مونتريال 03- 01-

موسكو 01- 02

نيويورك 02 08

واشنطن 01 10

         

 


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