ضبط 108 هاربين من أحكام قضائية وتنفيذ 1084 حكمًا متنوعًا فى حملة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية،

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1084 حكمًا متنوعًا؛ منها 800 حكم جزئى، و17 حكما مستأنفا و237 حكم غرامات، 27 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 11100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 108 متهمين هاربين محكومًا عليهم، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.