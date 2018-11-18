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ضبط موظف ببشركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج نصب على المواطنين

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:30 ص
ضبط موظف ببشركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج نصب على المواطنين أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقيامه بالنصب على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية نظير تأشيرات مزورة.
 
جاء ذلك عقب ورود بلاغا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من  سليم أ.س، بمحافظة قنا بتعرضه لواقعة نصب، وإحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء منه على مبلغ 25 ألف جنيه، بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية، وقاموا بتسليمه تأشيرة دخول مزورة.
 
ومن خلال البحث والتحرى، أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها خليفه ف .ا ، 52 سنه ، موظف بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ومقيم بمحافظة قنا، حيث قام بتسليم الشاكى تأشيرة دخول إلكترونية مزورة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى أحد الأكمنة التى أُعدت له بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ،وبحوزته صورة ضوئية من تأشيرة الدخول المزورة المضبوطة.
 
بمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه يقوم بتزوير تلك التأشيرات بمقاهى الإنترنت المختلفة بمنطقة الجيزة- دون علم أصحابها ، وتسليمها للمجنى عليهم من الضحايا ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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