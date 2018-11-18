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ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:56 م
ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالشرقية لحوم فاسدة- أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة فاقوس، إنه تم توجيه حملة تموينية إلى المحلات بنطاق المركز، تحت إشراف المهندس محمد حجازى نائب رئيس المركز وعبد الحميد عزازى رئيس قطاع تموين شمال الشرقية ومدير إدارة تموين فاقوس وممدوح الجندى رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة صباح اليوم الأحد.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 15 كيلو جرام لحوم بقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر رقم 8891 قسم شرطة مدينة فاقوس لسنة 2018 ضد أبو حجازى س أ صاحب مطعم حاتى ولحوم بندر فاقوس.

وتم تحرير محضر جنحة رقم 8892 قسم شرطة مدينة فاقوس  لسنة 2018 ضد "رمضان أ ح" صاحب مطعم ومشاوى أسماك ببندر فاقوس لحيازته وعرضه واستخدامه بالمطعم عدد 25 كيلو جرام أسماك بلطى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير المحضر جنحة رقم 8893 قسم لسنة 2018  ضد "أحمد ج  ذ" صاحب مطعم حاتى ولحوم بندر فاقوس حيازته وعرضه واستخدامه بالمطعم عدد 15 كيلو جرام مصنعات لحوم وأسماك  (برجر- جمبرى - كفتة )غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بإجمالى وزن 50 كيلو جرام لحوم وأسماك ومصنعات لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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