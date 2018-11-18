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ضبط عاملين بإحدى شركات الطيران بالمطار حاولا تهريب "ساعات يد" حول جسدهما

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:55 ص
ضبط عاملين بإحدى شركات الطيران بالمطار حاولا تهريب "ساعات يد" حول جسدهما ساعات مهربة
كتب ـ أحمد مصطفي - رحاب نبيل
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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، من ضبط عاملين بأحد شركات الطيران العاملة بالمطار حاولا تهريب كمية من "ساعات يد" حول جسدهما لدي خروجها من الصالة، وتم القبض علي أحدهما بينما تمكن الآخر من الهرب، وتم إخطار سلطات أمن المطار التي تولت التحقيقات.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه اثناء إنهاء إجراءات تفتيش رحلات الطيران القادمة من الخارج، اشتبه أفراد رجال الجمارك في عاملين لإحدى شركات الطيران بالمطار يخرجان مسرعين، وبتفتيشها ذاتيا عثر علي كمية كبيرة من الساعات ملفوفة حول جسدهما.

وأضافت المصادر، أن أحد العاملين تمكن من الفرار، بينما تم التحفظ علي العامل الأخر، وتم إخطار الجهات الأمنية بالمطار والتي تولت التحقيقات، خاصة أن تلك المضبوطات ربما تكون قد تم سرقتها من حقائب المسافرين، أو أن كلا العاملين تابعين لتشكيل عصابي يعمل علي تسهيل عمليات التهريب.
 

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مطار القاهرة

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