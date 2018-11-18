ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 57 قضية تموينية بحملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3، قطع سلاح نارى "طبنجة" و 2 فرد خرطوش و2 طلقات خرطوش وضبط 290 جرام حشيش 40 جرام هيروين وضبط 632 قرص مخدر و18 قطعة سلاح أبيض، وضبط 24 عنصر اجرامى.

كما تمكنت من ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 144 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 182 محضر رفع إشغالات بالطريق العام وإزالة 101 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 17 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 92 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وإزالة ٣ تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 7 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 9 بلاغات حريق متنوع و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 17 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق.

وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .