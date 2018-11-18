video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ 27.7 ألف طالبًا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:50 م
صور.. وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ 27.7 ألف طالبًا وكيل تعيم بورسعيد ولجنة الصحة
بورسعيد – السيد فلاح
إضافة تعليق

استقبل الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الدكتور ياسر عمر عبد الرحمن، عضو المكتب التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والوفد المرافق له، فى إطار الاستعداد لعملية المسح الطبى لطلاب المرحلة الثانوية ببورسعيد.

وقال باهى، أن الزيارة تأتى تمهيدًا لعملية المسح الطبى الشامل لطلاب المرحلة الثانوية "عام - خاص – فنى" ببورسعيد والتى تستهدف إجمالى طلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة لـ  27.7  ألف طالبًا وطالبة مقيدين بـ ٥٥ مدرسة "عام - خاص – فنى" بالمرحلة الثانوية وتستمر لمدة شهرين بدءا من أول ديسمبر المقبل.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عملية المسح الطبى لطلاب المرحلة الثانوية من ضمن مبادرة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس "سى" بالإضافة للاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية مثل أمراض ضغط الدم والسكرى وقياس معدل كتلة الجسم وسيكون الكشف والتحاليل والعلاج بالمجان مع ضمان السرية التامة لبيانات الطلاب.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة طالت العديد من المدارس للوقوف على مدى الاستعدادات والتجهيزات لعملية المسح الطبى للطلاب منها بورسعيد الثانوية بنات وبورسعيد الرسمية لغات و٦ أكتوبر الثانوية بنات بحضور المستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمد النبراوى مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية المركزية.

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية (1)
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية

 

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية (2)
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية 

 

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية (3)
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية 

 

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية (4)
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم بورسعيد: مدرستين جديدتين ببورفؤاد هدية من قناة السويس

بورسعيد

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

وكيل تعليم الاسماعيليه

الدكتور نبوى باهى

فيروس سى




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة