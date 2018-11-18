صور.. وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ 27.7 ألف طالبًا

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الدكتور ياسر عمر عبد الرحمن، عضو المكتب التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والوفد المرافق له، فى إطار الاستعداد لعملية المسح الطبى لطلاب المرحلة الثانوية ببورسعيد.

وقال باهى، أن الزيارة تأتى تمهيدًا لعملية المسح الطبى الشامل لطلاب المرحلة الثانوية "عام - خاص – فنى" ببورسعيد والتى تستهدف إجمالى طلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة لـ 27.7 ألف طالبًا وطالبة مقيدين بـ ٥٥ مدرسة "عام - خاص – فنى" بالمرحلة الثانوية وتستمر لمدة شهرين بدءا من أول ديسمبر المقبل.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عملية المسح الطبى لطلاب المرحلة الثانوية من ضمن مبادرة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس "سى" بالإضافة للاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية مثل أمراض ضغط الدم والسكرى وقياس معدل كتلة الجسم وسيكون الكشف والتحاليل والعلاج بالمجان مع ضمان السرية التامة لبيانات الطلاب.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة طالت العديد من المدارس للوقوف على مدى الاستعدادات والتجهيزات لعملية المسح الطبى للطلاب منها بورسعيد الثانوية بنات وبورسعيد الرسمية لغات و٦ أكتوبر الثانوية بنات بحضور المستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمد النبراوى مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية المركزية.



وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية



وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية



وكيل تعليم بورسعيد يستقبل لجنة وزارة الصحة تمهيدًا للمسح الطبى لـ ٢٧.٧ ألف طالبًا بالمرحلة الثانوية