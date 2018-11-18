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صور..وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:49 م
صور..وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة خلال الزيارة
قنا - وائل محمد
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اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة قنا بتفقد نزل شباب مدينة قنا ونادي الفتيات ومركز شباب مدينة قنا، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وبحضور النائب اشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية .

وقام وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا بزيارة مفاجئة لنزل الشباب ونادي الفتيات بوسط مدينة قنا للاطمئنان علي سير العمل بهما والاطلاع على الامكانيات والتجهيزات المتاحة.

وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوي الخدمات المقدمة بنزل الشباب ونادي الفتيات.

من جانبه ذكر محافظ قنا أنه تمت إعادة تطوير نادي الفتيات وحمام السباحة بتكلفة بلغت حوالي 2 مليون جنيه، وذلك في إطار سعي المحافظة لتقديم الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية للسيدات القنائيات. 

كما تفقد ملعب كرة القدم القانوني بمركز شباب مدينة قنا، ووجه وزير الشباب والرياضة المسئولين بعمل تراك حول ملعب كرة القدم ، كما تابع أعمال الاحلال والتجديد التي تجري بحمامات السباحة مشددا على  مسئولي الشركة المنفذة الانتهاء من الاعمال خلال 6 أشهر .

وأوضح محافظ قنا أن مركز شباب مدينة قنا مقام علي مساحة 55000 متر ويتضمن ملعب كرة قدم قانوني نجيل طبيعي وملعب آخر خماسي نجيل صناعي  وملعب كرة سلة وآخر لكرة اليد وصالة جيم وقاعة حاسب الي وقاعة مناسبات ، مضيفا ـأنه يجري تطوير حمامات السباحة (حمام اوليمبي – حمام تدريب – حمام غطس) بتكلفة حوالي50 مليون جنيه. 

وفي نهاية الزيارة عقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ قنا وعدد من النواب لقاء مع عدد كبير من الشباب القنائي بقاعة المناسبات بمركز شباب مدينة قنا ، حيث قام الوزير بالتحاور مع الشباب ومناقشتهم في العديد من القضايا المتعلقة بالشباب والمجتمع والاجابة علي العديد من الأسئلة التي وجهها الشباب الي الوزير .

ودعا الدكتور أشرف صبحي جموع الشباب الحاضرين إلى الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل مستمر، والمشاركة فى جميع الفعاليات، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والاستفادة من أوقات فراغهم بشكل جيد. 


وأعرب محافظ قنا عن خالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة علي زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الرياضية وحرصه الدائم علي الارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب.
 

وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة (1)
 

 

وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة (2)
 

 

وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة (3)
 

 

وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة (4)
 

 

وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة (5)
 

 

وزير الشباب يختتم زيارته لمحافظة قنا بتفقد نادى الفتيات وملاعب الكرة (6)
 

 


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