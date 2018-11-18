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صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم حفظة القران بمناسبة مولد النبى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:27 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم حفظة القران بمناسبة مولد النبى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء الصلاه
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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احتفلت مديرية أوقاف جنوب سيناء مساء اليوم الأحد بذكرى المولد النبوى وذلك بمسجد المنشية الجامع بالعاصمة طور سينا بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء محمود عيسى والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف وفوزى همام رئيس المدينة والشيخ جمال حبيب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية والشيخ جلال الشريف مدير الدعوة والشيخ إبراهيم أحمد مدير الإرشاد الدينى ولفيف من مشايخ وخطباء وعلماء الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

 

وأعلن الشيخ جلال الشريف مدير الدعوة، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوى الشريف بمختلف مدن المحافظة، مشيرا إلى أن 1269 فردا اشتركوا فى المسابقة، بواقع 56 فردا تقدموا للاختبار فى القرآن كاملا و76 تقدموا الاختبار فى ثلاثة أرباع القرآن و104 فى نصف القرآن و1033 فى ربع القرآن.

 

وكشف أن عدد المتميزين ممن حصلوا على 90% فأكثر بلغ 529 فردا بواقع 40 فى القرآن كاملا و46 فى 3 أرباع القرآن و79 فى نصف القرآن و364 فى ربع القرآن وقدم الشيخ جلال نموذجين من الطلبة المشاركين فى المسابقة منهم "محمد" طفل كفيف استحوذ على إعجاب المحافظ والحضور فى جمال وروعة تلاوته.

 

واكد المحافظ انة يتبنى الطفل الكفيف فى جميع مراحل التعليم حتى الجامعة الان نموذج مشرف للمحافظة ،وكرم المحافظ فى الختام عدد من الفائزين فى مسابقة القران الكريم كما امر المحافظ صرف مكافاه مالية 200جنية القائمين والمشرفين على المسابقة.

 

 
 
 
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء الصلاه
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء الصلاه

محافظ جنوب سيناء اثناء تكريم حفظة القران الكريم
محافظ جنوب سيناء اثناء تكريم حفظة القران الكريم

اثناء تكريم حفظة القران الكريم
اثناء تكريم حفظة القران الكريم

الطفل الكفيف رفع اذان العشاء
الطفل الكفيف رفع اذان العشاء
 
 
 

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