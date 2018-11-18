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صور.. محافظ الفيوم يفتتح مشروع الصوب الزراعية بطامية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:40 م
صور.. محافظ الفيوم يفتتح مشروع الصوب الزراعية بطامية جانب من الجولة
الفيوم – رباب الجالي
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افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، باكورة إنتاج مشروع الصوب الزراعية الذى تنفذه مديرية الزراعة بالفيوم، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وكلية الزراعة جامعة الفيوم، واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وجمعية الفيوم لتنمية الزراعات الحيوية، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

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حضر الافتتاح ماريو مارجوتا رئيس برنامج الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية، والدكتور حسين جادين ممثلاً عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والمهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور أحمد شعيب المدير التنفيذى للمشروع، والدكتور سميح مصطفى رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والدكتور اسماعيل الفرماوى مدير مشروعات التعاون الإيطالى.

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وأكد محافظ الفيوم أن مشروع الصوب الزراعية يمثل أحد المشروعات الناجحة التى تصب فى مصلحة المزارعين، وتسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل مما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين فى مجال الزراعة، فضلاً عن مشاركة العنصر النسائى فى إدارة وتشغيل الصوب الزراعية، وتخفيض استهلاك مياه الرى وزيادة الإنتاج بما يقارب الضعف.

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وأكد المحافظ أهمية تعميم الممارسات الزراعية الجيدة على مستوى المحافظة، وتطبيق معايير الاستخدام الأمثل لمياه الرى مما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الجودة والإنتاج، مشيراً أنه تم تدريب عدد من المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة وكيفية إدارة وتشغيل مشروعات الصوب الزراعية، وإعداد التربة وبرامج التسميد والوقاية.

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وقال الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة أن مشروع الصوب الزراعية يجرى تنفيذه فى 3 محافظات على مستوى الجمهورية هى الفيوم ومطروح والمنيا، بتكلفة 21 مليون و890 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوربى، و11 مليون يورو من التعاون الإيطالى، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات.

وأوضح أن المشروع تم تنفيذه فى 5 قرى بمحافظة الفيوم منها 3 قرى بمركز طامية هى فانوس ودار السلام ومنشاة الجمال، وقريتين بمركز يوسف الصديق هى قارون وقصر الجبالى، ويستهدف المشروع تطوير الممارسات الزراعية لعدد 1000 مزارع، وتبلغ مساحة الصوبة 680 متراً يتم فيها زراعة الخيار والطماطم والفلفل والكرنب.

 

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