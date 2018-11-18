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صور.. ماكرون وميركل يضعان أكاليل الزهور أمام النصب التذكارى ببرلين

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:40 م
صور.. ماكرون وميركل يضعان أكاليل الزهور أمام النصب التذكارى ببرلين
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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اصطحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى النصب التكارى "نيو فاخا" بالعاصمة برلين، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها الأخير إلى ألمانيا.

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

 

وقد وضع الزعيمان أكاليل الزهور عند النصب التذكارى، والذى تأسس لتكريم ضحايا الحرب والطغيان فى ألمانيا.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
لحظة صمت أمام النصب التذكارى نيو فاخا
لحظة صمت أمام النصب التذكارى نيو فاخا
لحظة صمت
لحظة صمت
ماكرون ميركل أثناء زيارة النصب التذكارى
ماكرون ميركل أثناء زيارة النصب التذكارى
ماكرون وميركل على رأس الحضور أمام النصب التذكارى الألمانى
ماكرون وميركل على رأس الحضور أمام النصب التذكارى الألمانى
ماكرون يضع إكليل من الزهور
ماكرون يضع إكليل من الزهور
ميركل تضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى ببرلين
ميركل تضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى ببرلين

 


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