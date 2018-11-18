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صور.. شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:54 م
صور.. شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها لحوم مجهولة من بين المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "طه ع ع" 36 سنة، المسئول عن ثلاجة لحوم بدون ترخيص، فى البساتين، لحيازته  كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
ومن خلال الفحص تم العثور بداخل الثلاجة على 1.250 طن لحوم مجمدة، 300 كيلو لحوم، 100 كيلو بوش "مخلفات لحوم" ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة.
 
كما تكمنوا من ضبط "محمد س م" 35 سنة، المسئول عن محل فرم لحوم، فى البساتين، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مفرومة" مجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المحل على 200 كيلو لحوم مفرومة، 190 كيلو لحوم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة.
التموين5
لحوم مجهولة المصدر 

التموين6
ضبط لحوم مجهولة 

 


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