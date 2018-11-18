صور.. سقوط ثلاثة أسقف من عقار فى منطقة باكوس بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة باكوس بالإسكندرية سقوط ثلاثة أسقف من عقار، وتم إبلاغ الشرطة والحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

وانتقلت القيادات الأمنية وتم إنقاذ شخص محتجز داخل العقار دون حدوث إصابات أو حالات وفاة نتيجة الانهيار.

وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من أرضى وأربعه أدوار كل دور به شقتان ويقيم بالعقار أسرتان بالدور الأرضى بواقع عدد 4 فرد مقيمون إقامة فعلية وقت وقوع الحادث، وتبين من المعاينة وجود شخص محتجز، وتم خروجه بواسطة الأهالى معاق ويبلغ 62 عاما، وتم إبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة وتم وضع حواجز حديدية حول العقار .