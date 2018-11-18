صور .. حفيد مؤسس المستشفى الإيطالى يوصى بدفن جزء من رفاته فى القاهرة

كتب أحمد جمعة

أكد رئيس مؤسسة بنديتى الإيطالية، أوجينيو بنديتى، أنه أوصى بدفن جزء من رفاته بالقاهرة ،فى نفس المقبرة التى دفن بها جده إمبيدوكلى مؤسس المستشفى الإيطالى بمصر .



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وقال رئيس مؤسسة بنديتى ، فى كلمة له بالمركز الثقافى الإيطالي فى القاهرة ، مساء الأحد، إن القطع الأثرية التى تتواجد فى الاسكندرية وفى بعض المدن الإيطالية ، تؤكد على العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا ، مشيرا الى أنه التى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، أثناء المشاركة فى بناء خطوط كهرباء نقل وتوصيل الجهد الكهربى العالى إلى محطة كهرباء أسوان، وقال له ناصر وقتها : إن مصر أم الدنيا وستظل كذلك .



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وأشاد بنديتى ، بالنهضة التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن وخاصة مع اكتشاف أكبر حقل للغاز فى العالم " حقل ظهر " ، وبالقدرة الإنتاجية التى تبلغ تريليون متر مكعب من الغاز .



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وأضاف بندينى ، نح أمة واحدة يوحدنا التاريخ وأريد أن اختتم بذكرى خاصة هو مسجد الأزهر الذى يخلد اسم فاطمة الزهراء، والذى وضع حجر أساسه جوهر الصقلى، الفاتح لمصر باسم الفاطميين، وهو القائد العربى ذو الأسم والأصول الصقلية ، وهو ما يؤكد وجود العديد من الشواهد التاريخية بين مصر وصقلية.