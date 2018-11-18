صور..ترامب يتفقد غابات كاليفورنيا ويعاين حجم الأضرار جراء الحرائق الضخمة

وكالات

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المنطقة المنكوبة فى ولاية كاليفورنيا حيث سيلتقى مسؤولين وضحايا ورجال إطفاء، فيما ارتفع إلى أكثر من ألف شخص عدد قتلى الحريق المدمر الذى يجتاح شمال الولاية.

وقال ترامب للصحفيين فى البيض الأبيض قبل أن يستقل الطائرة المروحية الى قاعدة أندروز التى أقلعت منها الطائرة الرئاسية إلى ولاية كاليفورنيا المنكوبة "يبدو أن هناك مفقودين أكثر مما كان أى شخص يعتقد".

وبعد العثور على بقايا ثمانية أشخاص يرتفع إلى 71 عدد القتلى من جراء حريق "كامب فاير" وهو الأفدح والأكثر دمارا فى تاريخ ولاية كاليفورنيا. وأتى الحريق على منطقة توازى تقريبا مساحة مدينة شيكاغو.

وأوضح كورى هونيا مسؤول الشرطة فى منطقة بيوت أن عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا الخميس إلى 1011 شخصا، مع تلقى السلطات المزيد من البلاغات بشأن أشخاص لا يعرف مكانهم أو يتعذر الاتصال بهم بعد مراجعة اتصالات الطوارئ التى وردت عند اندلاع الحريق.