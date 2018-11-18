صور.. "اليوم السابع" فى زيارة لأكبر معارض السيارات القديمة بالكويت

أقيم فى دولة الكويت، أكبر معارض السيارات القديمة بالدولة التى تطل على الخليج العربى، بمشاركة أكثر من 500 سيارة قديمة، وتتضمن ماركات السيارات العالمية الكبرى، وموديلات تمتد لأكثر من 70 عامًا.

وقال جراح الشمرى، رئيس قطاع العلاقات العامة، بالشركة المنظمة للمعرض Q8 Hotrod، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى مقر معرض السيارات فى دولة الكويت، إن هذا الملتقى يعقد سنويًا، ويعد فرصة لعرض السيارات القديمة لموديلات الفترة من ثلاثينيات القرن الماضى، وحتى الثمانينيات من القرن الماضى، أى أكثر من 70 عامًا، ولكفاة ماركات السيارات العالمية، وفرصة لجمع أكبر كم من السيارات القديمة، وأصحاب هواية اقتناء السيارات القديمة فى مكان واحد.

وأكد رئيس قطاع العلاقات العامة، بالشركة المنظمة للمعرض Q8 Hotrod، أن الملتقى يتضمن فعاليات عرض السيارات القديمة وعقد لقاءات بين أصحاب السيارات وبعضهم البعض، وأيضًا عقد عمليات بيع وشراء للسيارات القديمة، وهو الملتقى الذى يعقد تحت مظلة متحف الكويت للسيارات القديمة.