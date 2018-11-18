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الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:33 م
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صور.. البابا فرنسيس يشارك فى اليوم العالمى للفقراء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:00 م
صور.. البابا فرنسيس يشارك فى اليوم العالمى للفقراء
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتفلت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأحد باليوم العالمى للفقراء، حيث ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قداسا بهذه المناسبة.

أثناء كلمة البابا فرنسيس
أثناء كلمة البابا فرنسيس

 

وخلال كلمته، شدد فرنسيس على ضرورة تحقيق العدالة فى الثروات بين الناس، كما دعا الدول والحكومات إلى التعامل الجيد مع اللاجئين، مؤكدا أنه لا ينبغى بأى حال من الأحوال تجاهل احتياجات هؤلاء الذين هربوا من قسوة الحياة فى بلدانهم.

البابا فرانسيس أثناء القداس
البابا فرانسيس أثناء القداس

 

واعتبر البابا أن غياب العدالة يمثل السبب الرئيسى فى زيادة رقعة الفقر فى العالم، موضحا أن بكاء الفقراء صار أقوى فى المرحلة الراهنة من أى وقت مضى مطالبا الدول بضرورة الاستماع إلى مطالبهم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها احتواء أزماتهم.

البابا فرنسيس أثناء المشاركة فى فعاليات اليوم العالمى للفقراء
البابا فرنسيس أثناء المشاركة فى فعاليات اليوم العالمى للفقراء
البابا فرنسيس يشارك فى اليوم العالمى للفقراء
البابا فرنسيس يشارك فى اليوم العالمى للفقراء
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
البابا فى طريقه إلى ساحة القديس بطرس للمشاركة فى اليوم العالمى للفقراء
البابا فى طريقه إلى ساحة القديس بطرس للمشاركة فى اليوم العالمى للفقراء
البابا يتناول الطعام مع عدد من المشاركين فى اليوم العالمى للفقراء
البابا يتناول الطعام مع عدد من المشاركين فى اليوم العالمى للفقراء
البابا يلقى كلمة يدعو فيها لتحقيق العدالة وحماية اللاجئين
البابا يلقى كلمة يدعو فيها لتحقيق العدالة وحماية اللاجئين
بابا الفاتيكان يترأس القداس
بابا الفاتيكان يترأس القداس
بابا الفاتيكان يترأس قداس اليوم العالمى للفقراء
بابا الفاتيكان يترأس قداس اليوم العالمى للفقراء
جانب من الحضور
جانب من الحضور
حارس بالفاتيكان أثناء القداس
حارس بالفاتيكان أثناء القداس
فرنسيس يتناول الطعام مع المشاركين
فرنسيس يتناول الطعام مع المشاركين
اعداد كبيرة من أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم شاركوا فى الاحتفالية
اعداد كبيرة من أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم شاركوا فى الاحتفالية
البابا على المائدة أثناء اليوم العالمى للفقراء
البابا على المائدة أثناء اليوم العالمى للفقراء
حشود كبيرة شاركت فى تناول الطعام مع البابا فرنسيس
حشود كبيرة شاركت فى تناول الطعام مع البابا فرنسيس
فرنسيس يلقى كلمة للحضور على مأدبة طعام خلال اليوم العالمى للفقراء
فرنسيس يلقى كلمة للحضور على مأدبة طعام خلال اليوم العالمى للفقراء

 


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