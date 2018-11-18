صور.. إزاله 57 حالة تعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعيه بالخانكة وقها

كتب نيفين طه

شنت أجهزة الامن بالقليوبية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز ومدينة الخانكة وقها حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدوله والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 57 حالة تعد.

تحرر المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتعدين. كانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وقها ، تنفيذاً لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدوله والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية تم القيام بحملة بدائرة مركز شرطة الخانكة وقها بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائي، أسفرت عن إزالة 57 حاله تعد.