شقيق ساطع النعمانى يناشد الرئيس بإستكمال مسيرة الشهيد فى إدارة العلاقات الإنسانية

ناشد سراج النعمانى ، شقيق الشهيد العميد ساطع النعمانى ، الرئيس السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستكمال مسيرة الشهيد من مقر عملة بإدارة العلاقات الإنسانية بالوزارة .

وقال شقيق الشهيد ، عبر صفحته الرسمية بـ " فيس بوك " فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية ،معالى اللواء وزير داخلية مصر الحبيبة ، أرجو من سيادتكم التكرم بمنحي شرف استكمال مسيرة البطل ساطع النعماني ، فى خدمة المصابين وأهالي الشهداء من مقر عمله بإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية

مقدم سراج الدين النعماني، شهيد تحت الطلب "