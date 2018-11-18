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شقيق ساطع النعمانى يناشد الرئيس بإستكمال مسيرة الشهيد فى إدارة العلاقات الإنسانية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:34 م
شقيق ساطع النعمانى يناشد الرئيس بإستكمال مسيرة الشهيد فى إدارة العلاقات الإنسانية سراج النعمانى شقيق الشهيد ساطع النعمانى
كتبت - دينا الحسيني
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ناشد  سراج النعمانى ، شقيق الشهيد العميد ساطع النعمانى ، الرئيس السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستكمال مسيرة الشهيد من مقر عملة بإدارة العلاقات الإنسانية بالوزارة . 
 
وقال شقيق الشهيد ، عبر صفحته الرسمية بـ " فيس بوك "  فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية ،معالى اللواء وزير داخلية مصر الحبيبة ، أرجو من سيادتكم التكرم بمنحي شرف استكمال مسيرة البطل ساطع النعماني ،  فى خدمة المصابين وأهالي الشهداء من مقر عمله بإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية
مقدم سراج الدين النعماني، شهيد تحت الطلب " 
 
 
 
 
 
 

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