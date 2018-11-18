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شاهد.. وزير الآثار يحذر الباحثين عن وهم الكنوز الفرعونية من الموت المؤكد

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:37 م
شاهد.. وزير الآثار يحذر الباحثين عن وهم الكنوز الفرعونية من الموت المؤكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار
كتب أيمن رمضان
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حذر الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الباحثين عن وهم الكنوز الفرعونية من الموت المؤكد أثناء عمليات الحفر التى تتم خلسة، لافتاً إلى أن هناك الكثير ممن يقومون بذلك بعيداً عن أعين الدولة بالمناطق الصحراوية أو داخل المناطق التى يحتمل وجود آثار بها، ويموتون وهم يبحثون عن الوهم والقليل جداً منهم يجد ما يسعى إليه ولكنه بذلك يقع تحت طائلة القانون.

وأضاف "عنانى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أنه تواصل مع وزير الأوقاف لتحذير المواطنين من ذلك وتوعيتهم من خطورة الأمر وحرمته أيضاً، وتابع:" 99%  من عمليات الحفر بتكون وهم وناس بتموت ودجالين ..والرسالة اللى بتقول أننا لقينا آثر وتعالى بسرعة..كل ذلك وهم".

ولفت وزير الآثار، إلى أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير وخلال السنوات الثلاثة التالية تعرضت بعض المتاحف إلى النهب والسرقة ومن ثم تهريبها إلى الخارج، مشيراً إلى أنه تم استعادتها الآن، وتابع:"وحتى الآن تبذل وزارة الداخلية مجهوداً كبيراً لمقاومة تهريب الآثار المصرية للخارج"، مشدداً على أن استرداد المقتنيات الأثرية من الخارج يأخذ مدة زمنية تترواح ما بين عامان إلى 3 سنوات، بينما نجحنا فى استرداد القطع الأثرية التى تم تهريبها إلى إيطاليا خلال عدة أسابيع فقط وتم عرض هذه المقتنيات المستردة فى المتحف وتم عمل حفل ضخم بمناسبة عودتها.


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