شاهد.. ماذا قال أشهر المدونين الأمريكيين بعد زيارتهم السياحية لمصر

كتب هيثم سلامة

ليس هناك وصفا أقل من القول، أن المدونين الذين زاروا معالم القاهرة السياحية ضمن خطة فعاليات وزارة السياحة، لتحديث آليات الترويج السياحى لمصر والاستفادة من المنصات الالكترونية، أصابهم حالة من الانبهار وعشق الفراعنة وليس لعنتها لما شاهدوه خلال زيارتهم إلى معبد الكرنك ومنطقة الأهرامات الجيزة، عبروا عنها من خلال منشوراتهم على السوشيال ميديا.

نشرت Eugenie Grey، صورا من معبد الكرنك قائلة عن تجربتها:" ماذا يجعل معبد الكرنك فريدًا جدًا هو الفترة الزمنية التى تم بناؤه فيها - أكثر من 2000 عام ، مع إضافة كل فرعون جديدًا إليه، تجربة المشى بين الأطلال القديمة التى تعود لأربعمائة عام لا مثيل لها"، بينما أضافت عند زيارتها إلى القاهرة:" تثبت القاهرة أنها واحدة من أكثر المدن الفريدة التى زرتها"، وتنوعت الصور أيضا لزيارتها ما بين الغردقة والقاهرة وخان الخليلى، ووصفت تجربة تسوقها فى منطقة خان الخليلى بأنها رحلة للبحث عن الكنوز.





أنبهر المدون الأمريكى oveck، من بناء الأهرامات، قائلاً:"هناك يقف شامخا، يمكن للمرء أن يتساءل، ما كانوا يفكرون؟ كل ذلك قبرا لشخص واحد، ومحنط إلى الأبد، كم من الأجيل وضعت عيونهم عليها على مر السنين، يقف الهرم شامخا مع العمارة الحديثة مثيرا للإعجاب دون شك، كما كنت أحلم ".





وأعربت تايسون، tyson wheatley، عن سعادتها لترحيب الشعب المصرى بها، قائلة:"تكررت خلال رحلاتى إلى الأهرامات عبارا مرحبا بك فى مصر، نسمعها فى كل مكان نذهب إليه ونشعربه فى قلوبنا، وأضافت فى منشور آخر خلال زيارتها إلى معبد الكرنك:" ممتنون لإتاحة الفرصة لاستكشاف هذا البلد لأول مرة".





ونشرت veekster، صورا من صناعة اللابستر خلال زيارتها فى مدينة أسوان، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:"صناعة كنوز الألباستر".









وقالت Lauren Randolph :" أشعر بسعادة غامرة لقضاء هذا الأسبوع فى تجربة رائعة لبلد تعلمت وقرأت عنه الكثير، ولكن لم أتخيل أبداً كيف سيكون الوضع هنا بالفعل" لدى العديد من القصص الرائعة للمقابر والمعابد والمعالم الجميلة، سأحاول مشاركة بعض الصور المفضلة لدى والتى صورتها معكم".