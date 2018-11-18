سقوط 4 متهمين بحوزتهم أستروكس وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الأستروكس والهيروين والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من، المتهم "محمود.ج.ا" 20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.م.ف" 32 عاما سائق ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته 125 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "بسام.س.م" 34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.ع.ا" 20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم وتم تحرير المحضر اللازم.