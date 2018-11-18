video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سفر وعودة 918 مصريا وليبيا و 272 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:22 م
سفر وعودة 918 مصريا وليبيا و 272 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1918 مصريا وليبيا و 272 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 716 إلى الجانب الليبي، بينهم  251مصريا و465 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 202 بينهم 160 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 42 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 127 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 145 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 قوافل دعوية للمنيا والبحيرة ومرسى مطروح الجمعة القادمة

ترامب: تسليم فتح الله جولن لتركيا غير مطروح بالمرة

قافلة علماء الأوقاف بمحافظة مرسى مطروح: حب الله ورسوله ليس إدعاءً

محافظة مطروح

مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة