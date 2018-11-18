سفر وعودة 918 مصريا وليبيا و 272 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1918 مصريا وليبيا و 272 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 716 إلى الجانب الليبي، بينهم 251مصريا و465 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 202 بينهم 160 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 42 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 127 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 145 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.