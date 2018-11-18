سعر الدولار اليوم الأحد 18-11-2018 فى مصر

سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 18-11-2018، استقرار أمام الجنيه، طبقا لأخر تحديث بالبنوك المصرية حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع