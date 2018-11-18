زمان التركية: السلطات تهدم مسجدا بأسطنبول وتعثر على مصاحف ممزقة تحت الأنقاض

كتب- هاشم الفخرانى

أثار هدم السلطات فى تركيا مسجدًا بحى كيرازلى تبه بمنطقة أسكدار فى مدينة إسطنبول فى إطار أعمال التحول الحضرى،غضب الأتراك، ولا سيما أن السلطات لم تحترم حرمة المصاحف الموجودة بالمسجد.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن المسجد يقع بمنطقة أسكدار بأحد الأحياء المحافظة فى إسطنبول، والتى يتولى حزب العدالة والتنمية إدارتها منذ الانتخابات المحلية التى أقيمت في عام 2014، وتم هدمه في الرابع من أكتوبر الماضي على الرغم من اعتراضات سكان المنطقة وإمام الجامع.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي انزعاجهم من اللقطات التي تظهر آيات القرآن الكريم المنقوشة على جدران المسجد وصورة الكعبة بين الأنقاض، وكذلك صفحات من المصحف الشريف ممزقة وتحت أنقاض المسجد.

يُذكر أن سكان الحي المعارضين للتحول الحضري سبق وأن نظموا تظاهرة احتجاجية، واعتدت قوات الشرطة على سكان الحى بغاز الفلفل.