video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زمان التركية: السلطات تهدم مسجدا بأسطنبول وتعثر على مصاحف ممزقة تحت الأنقاض

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:11 م
زمان التركية: السلطات تهدم مسجدا بأسطنبول وتعثر على مصاحف ممزقة تحت الأنقاض مصحف ممزق
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أثار هدم السلطات فى تركيا مسجدًا بحى كيرازلى تبه بمنطقة أسكدار فى مدينة إسطنبول فى إطار أعمال التحول الحضرى،غضب الأتراك، ولا سيما أن السلطات لم تحترم حرمة المصاحف الموجودة بالمسجد.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن المسجد يقع بمنطقة أسكدار بأحد الأحياء المحافظة فى إسطنبول، والتى يتولى حزب العدالة والتنمية إدارتها منذ الانتخابات المحلية التى أقيمت في عام 2014، وتم هدمه في الرابع من أكتوبر الماضي على الرغم من اعتراضات سكان المنطقة وإمام الجامع.

 

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي انزعاجهم من اللقطات التي تظهر آيات القرآن الكريم المنقوشة على جدران المسجد وصورة الكعبة بين الأنقاض، وكذلك صفحات من المصحف الشريف ممزقة وتحت أنقاض المسجد.

 

يُذكر أن سكان الحي المعارضين للتحول الحضري سبق وأن نظموا تظاهرة احتجاجية، واعتدت قوات الشرطة على سكان الحى بغاز الفلفل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشعب القطرى يعانى وتميم يوزع السيارات الفارهة "بقشيش" على جارسونات تركيا

العدالة والتنمية فى تركيا يحول المساجد لمركز دعايا قبل انتخابات المحليات

تركيا

مسجد

مصحف

القرأن الكريم




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة