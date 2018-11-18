رئيس وزراء فيجى يفوز بفترة ثانية بعد انتخابات صعبة

رويترز

حصل رئيس وزراء فيجى فرانك باينيماراما على فترة ثانية فى السلطة بعد فوزه اليوم الأحد بفارق ضئيل فى انتخابات عامة استؤنفت بعد أن تعطل التصويت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحصد حزب فيجى أولا الذى ينتمى إليه باينيماراما نحو 50% من الأصوات يليه الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحر المعارض الذى حقق قرابة 40% وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الانتخابات فى فيجى.

وقالت مفوضية انتخابات إن حزب باينيماراما الذى يتولى رئاسة وزراء فيجى منذ أن قاد انقلابا أبيض عام 2006 حصل على 27 من بين 51 مقعدا. وقال باينيماراما لقناة (إف.بى.سى نيوز) من مدينة أوكلاند النيوزيلندية حيث كان يحضر جنازة شقيقه "يشرفنى أن أصبح رئيس وزرائكم مرة أخرى".

وحث الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحر، الذى حصد 21 مقعدا، وثلاثة أحزاب أخرى خاسرة مفوضية انتخابات ومكتب الانتخابات على الامتناع عن إعلان النتائج رسميا قائلة إن عملية إحصاء الأصوات لم تكن شفافة.

وأدلى مواطنو فيجى بأصواتهم يوم الأربعاء فى ثانى انتخابات ديمقراطية تجرى فى البلاد منذ عام 2006. وكانت الأمطار الغزيرة قد عطلت التصويت فى بعض المناطق الأسبوع الماضى فتأجل التصويت فيها إلى أمس السبت.